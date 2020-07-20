بعد نجاح إطلاق "مسبار الأمل"... "ناسا" تهنئ وتعلن عن رغبتها في شراكة مستقبلية مع الإمارات

وجه جيمس بريدنستين، مدير الوكالة تهنئة لدولة الإمارات بإنجازها واصفا العملية بـ"الرائعة".

وفي بيان له على موقع الوكالة قال بريدنستين "أهنئ أصدقاءنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق مهمة الإمارات للمريخ، "مسبار الأمل"، يمثل اليوم تتويجا للعمل الجاد والتركيز والتفاني، فضلا عن بداية رحلة الإمارات إلى المريخ بهدف نهائي هو سكن الإنسان على الكوكب الأحمر. تم تسمية هذه المهمة بشكل ملائم لأنها رمز إلهام للإمارات والمنطقة والعالم".

Congrats to the team that worked on @HopeMarsMission. It’s truly amazing what @UAESpaceAgency & @MBRSpaceCentre have accomplished in such a short time. Hope is exactly what the world needs and thank you to the UAE & @MHI_Group for inspiring all of us: https://t.co/cZ389gpzdR pic.twitter.com/ktLsIDzWsq — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) July 19, 2020

​مضيفا "نحن في رهبة من السرعة والالتزام اللذين أظهرتهما الإمارات، من خلال مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الإماراتية، في تطوير أول مركبة فضائية بين الكواكب. علاوة على ذلك، فإن تفانيك في تعزيز فهم العالم للمريخ من خلال مشاركة العلم والبيانات التي ينتجها "الأمل" علنا يمثل قيم الوحدة والسلام والشفافية، التي ستكون مهمة للغاية حيث تتحرك البشرية أبعد من ذلك في النظام الشمسي."

وتابع "نحن جميعا في وكالة ناسا متحمسون لاحتمالات إقامة شراكات مستقبلية طموحة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مدار أرضي منخفض ، وعن طريق برنامج Artemis، على القمر وحوله مع الوجهة النهائية للمريخ".

هذا وأطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء الأحد، "مسبار الأمل" نحو المريخ بعد وضعه على صاروخ ياباني من طراز (إتش-2 إيه) على منصة الإطلاق في أول مهمة عربية بين الكواكب.

تم تصنيع المسبار بالكامل بأيادٍ أماراتية، وجرى إطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في جزيرة صغيرة جنوبي اليابان، بعد تأجيل المهمة، الأربعاء الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة.

كان محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد قال في وقت سابق، إن ""مسبار الأمل.. مشروع تاريخي يقف خلفه شعب الإمارات ويترقبه مئات الملايين حول العالم".