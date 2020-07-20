ما هو التهاب المرارة الذي يعاني منه الملك سلمان ودخل على إثره المستشفى

تشبه المرارة كيس يبلغ طوله نحو 10 سم، موجودة على السطح السفلي للكبد، تتمثل وظيفتها في تركيز الصفراء (عصارة المرارة - bile) التي يفرزها الكبد، وذلك بواسطة امتصاص الماء والصوديوم.

وفي حالة التهاب المرارة ينشأ تلوث في المرارة قد ينجم عن مصادر ومسببات مختلفة. التهاب المرارة هو التهاب الحويصلة الصفراوية، الذي يؤدي إلى التهاب المرارة، ويتسبب في ألم البطن الأيمن العلوي وأعراض أخرى كالحرارة والقيء.

يحدث التهاب المرارة، في الغالب، عند وجود حصى في جسم المريض. ففي حال انسداد الممر الواصل بين المرارة والأمعاء من جراء وجود حصاة صغيرة، يتراكم سائل الصفراء داخل المرارة مما قد يشكل حالة التهابية (تلوث جرثومي في المرارة).

وقد يؤدي التهاب المرارة إلى مضاعفات عديدة مثل ثقب المرارة أو موت الخلايا في جهاز المرارة، وهناك التهاب المرارة الحاد، وآخر مزمن، غالبا ما يصيب كبار السن. ويحتاج التهاب المرارة إلى علاج فوري بالسوائل وتهدئة الالتهاب، بالإضافة إلى المعالجة الجراحية إذا لزم الأمر.

من عوامل الخطر المؤثرة على الإصابة بالتهاب المرارة: السن، زيادة الوزن أو السمنة، قلة الحركة، تناول أطعمة عالية الدهون، أو نظام غذائي منخفض الألياف، وجود تاريخ عائلي للإصابة بحصوات المرارة، الإصابة باضطرابات في الدم، مثل فقر الدم المنجلي أو فقدان الوزن بسرعة، أو الإصابة بأمراض الكبد.

وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن فجر اليوم، عن دخول العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، مؤكدا أن أسباب إجراء الفحوصات هو وجود التهاب في المرارة.