العلماء يبتكرون عقارا يقتل خلايا سرطان الثدي

طور العلماء الأمريكيون عقارا نانويًا يؤثر بشكل مباشر على خلايا سرطان الثدي العدوانية، ويقتلها دون آثار جانبية سامة.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Advanced Therapeutics.

أكد علماء من جامعة أركنساس، بقيادة الأستاذ المساعد للكيمياء والكيمياء الحيوية حسان بيزوي، بأن المادة فعالة ضد سرطان الثدي الأكثر عدوانية وفتكا - سرطان الثدي الثلاثي السلبي.

لا يحتوي على أي من الأنواع الثلاثة لبروتينات المستقبلات - الإستروجين والبروجسترون وعامل نمو البشرة البشري . هذا يعني أنه لا يمكن معالجته بالعلاج القائم على المستقبلات. ولا يساعد العلاج الكيميائي دائمًا، لأن هذا السرطان يشكل نقائل بسرعة في جميع أنحاء الجسم، وغالبًا ما يتطلب تدخلًا جراحيًا.

من خلال تركيبه الكيميائي، ينتمي الدواء إلى فئة جديدة من المواد النانوية تسمى الأطر المعدنية العضوية مع الروابط. Ligands هي جزيئات مرتبطة بجزيئات أخرى من خلال التفاعلات بين المتبرع والمستقبل.

يستخدم الدواء في سياق العلاج الديناميكي الضوئي. يعمل مختبر بيزوي على تطوير طرق العلاج الضوئي الديناميكي لعدة سنوات كبديل أكثر أمانًا للعلاج الكيميائي والجراحة.

تعتمد الطريقة على نهج غير جراحي يعتمد على عمل المواد الحساسة للضوء. عندما تتعرض للضوء، فإنها تولد أنواع الأكسجين التفاعلية التي تقتل الخلايا السرطانية دون خلق سمية للخلايا الطبيعية. هذه الطريقة لها آثار جانبية أقل بكثير مقارنة بالعلاج الكيميائي.

وقال رئيس مجموعة البحث في بيان صحفي: "تموت آلاف النساء كل عام بسبب سرطان الثدي. المرضى الذين يعانون من خلايا سلبية ثلاثية يكونون أكثر عرضة بشكل خاص بسبب الآثار الجانبية السامة للعلاج الوحيد المعتمد لهذا النوع من السرطان هو العلاج الكيميائي. لقد قمنا بحل هذه المشكلة من خلال تطوير مركب يستهدف الخلايا السرطانية وليس له أي تأثير على الخلايا السليمة".

سقالة النانو المعدنية العضوية التي أنشأها العلماء، تستهدف على وجه التحديد الخلايا السرطانية، تزيد بشكل كبير من كفاءة العلاج الضوئي الديناميكي.

كما درس الباحثون خيارات الاستخدام المتكامل لنظام إيصال الأدوية الجديدة مع التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير الفلوري، والتي يمكنها تتبع حركة الأدوية في الجسم ومراقبة تقدم العلاج.

يعتقد المؤلفون أن الطريقة التي ابتكروها ستسمح لهم بالتخلي عن العلاج الكيميائي، الذي يخضع له حاليًا 80 في المئة من المرضى الذين يعانون من هذا النوع من سرطان الثدي. في هذا العلاج، يتم استخدام الأدوية شديدة السمية - الأنثراسيكلين والدوكسوروبيسين، والتي لها تأثير سلبي للغاية على القلب ولها العديد من الآثار الجانبية الخطيرة الأخرى.