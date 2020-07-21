أغذية ترفع المزاج

يمكن أن تساعد بعض الأطعمة في الكميات الصحيحة على استرخاء الجهاز العصبي وتجنب الخمول والاكتئاب.

تناول بعض الأطعمة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على مزاج الشخص، لأنه يحفز إنتاج الهرمونات مثل الدوبامين والسيروتونين والإندورفين. تحدثت أخصائية التغذية تاميلا أرسينييفا عن هذه الأطعمة.

نصحت الأخصائية بتناول ثلاث مكسرات برازيلية كل يوم، حيث أن هذا المنتج يحتوي على كمية كبيرة من السيلينيوم. يمكن أن يساعد هذا النمط الغذائي في الحفاظ على التوازن الهرموني والحماية من تطور اللامبالاة والاكتئاب، حسب صحيفة "إزفيستيا".

ستساعدك ثلاثة أنواع من المحار يوميًا في تخفيف التوتر العصبي وزيادة نشاط الدماغ. من الأطعمة أيضا الموز، يعد الموز جيدًا وغنيًا بالمعادن والكربوهيدرات الصحية والفيتامينات، ويؤدي مزيجها إلى تحفيز السيروتونين.

يحفز العدس إنتاج نفس الهرمون. يعد تناول الشوكولاتة التي تحتوي على كمية كبيرة من الكاكاو أيضًا طريقة مجربة وتعمل على رفع مستوى المزاج.