مخاطر استخدام سماعات الأذن على متن الطائرات

إن أخذ السماعات التي توفرها شركات الطيران لركاب الطائرة قد يكون ضارا بالصحة.

قد تكون سماعات الأذن التي توفرها شركات الطيران أثناء رحلتك غير آمنة. تحدثت موظفة إحدى الشركات، التي لم تكشف عن هويتها، عن ذلك.

أوضحت المضيفة أن العديد من الشركات غير قادرة مالياً على تزويد الركاب بسماعات رأس جديدة في كل رحلة، لذلك يتم تنظيفها وإعادة وضعها في غلاف بلاستيكي.

وفقًا لصحيفة Daily Express، نصحت الموظفة باستخدام سماعاتك الخاصة، وإتلاف سماعات الأذن المتوفرة في مقصورة الطائرة لزيادة عدد السماعات الجديدة.