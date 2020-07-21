العلماء يثبتون نشاط البراكين على كوكب الزهرة

وفقا للخبراء، حتى هذا الوقت كان يعتقد أن الكوكب منطفىء تماما وغير قادر على النشاط الجيولوجي.

أثبت علماء من الولايات المتحدة وسويسرا في إطار دراسة مشتركة أن العمليات الداخلية النشطة لا تزال تحدث في أحشاء الزهرة، التي ترتبط بخلط المواد.

يوضح في دراسة نشرت في مجلة Nature Geoscience أن الهياكل على شكل حلقة تعرف باسم التيجا، التي تتشكل عندما تنفجر نفاثات المواد الساخنة من الداخل إلى السطح تدل على حدوث النشاط الداخلي الأخير للكوكب.

وفقًا للباحثين، اعتقد علماء الكواكب لفترة طويلة أن كوكب الزهرة قد هدأ تمامًا، وتوقف النشاط الجيولوجي في باطنه، وعززت قشرة الكوكب إلى حد أنه لا يمكن لأي مادة دافئة اختراقها إلى السطح.

قال أستاذ الجيولوجيا لوران مونتزي: "كشفت دراسة جديدة عن 37 تاجًا على سطح كوكب الزهرة تدل على الهياكل البركانية. يمكننا القول إن هذه ليست براكين قديمة، ربما تكون نائمة في الوقت الحالي، لكنها ليست خامدة".

يعتقد العلماء أن الدراسة التي أجريت غيرت بشكل كبير من فهم هيكل الزهرة وتشير إلى أن المواد الموجودة في باطنه لا تزال تختلط وقد تغذي العديد من البراكين النشطة.