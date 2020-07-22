"مفعول سحري"... دراسة تكشف تأثير القرفة على مرض يعاني منه ملايين البشر

أظهرت دراسة جديدة، أن تناول الكثير من القرفة يمكن أن يساعد الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر بالدم في الوقاية من مرض السكري، وعددهم ملايين البشر حول العالم.

أجريت الدراسة على 51 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 20 و 70 عاما ممن تظهر لديهم واحدة من 3 مشكلات محددة في الغلوكوز أثناء الصيام، وخضع المشاركون في الدراسة للمراقبة لمدة 12 أسبوعا، وقد توزعوا بين المركز الطبي بجامعة "كيونغ هي" في سيئول بكوريا الجنوبية، ومركز جوسلين للسكري بمدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وذلك حسب "سكاي نيوز".

وأعطى الباحثون كبسولة تحتوي على 500 ملغرام من مكملات القرفة لمجموعة من المشاركين، في حين تناول آخرون دواء وهميا، وذلك 3 مرات يوميا لمدة 12 أسبوعا. ووجد الباحثون أن مكملات القرفة خفضت مستويات الغلوكوز غير الطبيعية أثناء الصيام، وحسنت استجابة الجسم لتناول وجبة تحتوي على الكربوهيدرات.

وكشفت الدراسة، التي أجريت بين عامي 2017 و2018، أنه لم تكن هناك أية آثار جانبية ضارة للقرفة، وثبت أن مكملاتها خفضت من خطورة الإصابة بمرض السكري.

ويعاني ما يقرب من 90 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها، وما لا يقل عن 7 ملايين في المملكة المتحدة من مرض السكري، الذي يحدث عندما تكون مستويات السكر في الدم أعلى من المعتاد.

وتعتبر القرفة من التوابل العطرية المأخوذة من لحاء أشجار القرفة، وتحسن التحكم في نسبة السكر في الدم في مرحلة ما قبل الإصابة بمرض السكري، كما يمكنها أن تبطئ تأثير المرض على الجسم.