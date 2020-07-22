غوغل تحرم أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة من تلك الميزة

اتخذت شركة "غوغل" قرارا وصف بالصادم يمنع أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة من ميزة هامة في الفترة المقبلة.

كشف تقرير منشور على موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن " غوغل " قررت منع الهواتف التي تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 2 غيغابايت من استخدام نظام تشغيل "أندرويد 11" بصورة كاملة.

وفتحت "غوغل" الإصدار التجريبي لـ"أندرويد 11" لعدد كبير من المستخدمين، لكن أشارت إلى أن تلك الهواتف لن تكون ضمن الأجهزة التي ستتوافق للعمل مع نظام التشغيل الأحدث.

كما أن غوغل قررت إنهاء الدعم تماما على الهواتف ذات ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 512 ميغابايت.

ومن المتوقع أن تبدأ شركة غوغل في التغييرات الجديدة في الربع الرابع من عام 2020 الجاري.