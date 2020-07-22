البقاء للأكثر "ودية"... العلماء يضيفون بندا على نظرية دارون للتطور

أضاف علماء بعض التحسينات على نظرية دارون للتطور، مشيرين إلى أن قانون الغاب لا يعمل هنا (البقاء للأقوى)، وإنما البقاء للأكثر ودية وله القدرة على التواصل مع نفس جنسه والأنواع الأخرى.

وكان دارون يعتقد أن البقاء يكون "للأصلح"، ولا يدخل ضمن هذا المصطلح (الأقوى، والأصح، والأكثر قدرة على التحمل) فقط، وإنما الأكثر ودية أيضا والذين يتمكنون من العيش جنبًا إلى جنب مع الأنواع الأخرى.

ووفقا للعلماء، فإن أفضل مثال لذلك هو الكلاب المنزلية، مشيرين إلى أن هذا النوع من الكلاب في ازدهار دائم، وهناك أعداد غفيرة من البشر من يعشقهم ويعملون كل ما بوسعهم لتحسين ظروف حياتهم.

وفي نفس الوقت، فإن الذئاب على وشك الانقراض (كونها لا تعتبر ودية ولا تنشأ علاقات مع الكائنات والأنواع الأخرى)، وفق موقع "ToDay News".

وأشار العلماء إلى أن الأمر ينطبق على البشر أيضا، من أجل البقاء والحصول على حياة جيدة، يجب أن يكون البشر أكثر ودية تجاه بعضهم