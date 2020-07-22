أسباب القشعريرة وانتصاب الشعر عند التعرض لمشاعر هياجة

القشعريرة هي ردة فعل لا إرادية عندما يتعرض الجسم إلى درجات حرارة منخفضة أو لمشاعر هياجة مثل الحنين والخوف والإعجاب والرعب، مما يؤدي إلى انتصاب الشعر.

وقد حيرت ردة الفعل هذه العلماء، وما سبب الاحتفاظ بها على مدار سنين التطور الطويلة، وعلى ما يبدو أن خبراء من جامعة هارفورد تمكنوا من العثور على الإجابة.

ووجد الباحثون أن الخلايا المسؤولة عن القشعريرة، مهمة لتنظيم عمل الخلايا الجذعية، والتي بدورها تعمل على استعادة بصيلات الشعر.

وأضاف العلماء أن العضلات التي تنقبض، أثناء القشعريرة، تقوم بربط العصب الودي مع خلايا بصيلات الشعر الجذعية، وفق مجلة "Cell" العلمية.

ووفقا للعلماء، فإن عملية انقباض العضلات (القشعريرة) على المدى الطويل تحفز نشاط خلايا بصيلات الشعر الجذعية، مما يؤدي إلى نمو شعر جديد.