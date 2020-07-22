علماء يكتشفون أقراصا عسلية ثلاثية الأبعاد في خلايا النحل... صور

اكتشف علماء قيام بعض أسراب النحل ببناء أقراص عسلية مذهلة ثلاثية الأبعاد بطريقة هندسية فريدة تعتمد على القوانين الفيزيائية.

وبحسب دراسة مشتركة، أجراها علماء من جامعة كامبريدج البريطانية بالتعاون مع باحثين من جامعة غرناطة في إسبانيا، فإن أسراب النحل تقوم برسم وتخطيط الخلايا بطريقة هندسية فريدة وثلاثية الأبعاد تحاكي أشكالا هندسية فريدة.

ونشر البحث سلسلة من الصور كجزء من دراسة علمية طبقت على بنية خلية النحل ، أظهرت أنها غالبا تأخذ أشكالا هندسية فريدة ثلاثية الأبعاد تتمتع بدقة مذهلة.

وأشارت نتائج البحث الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن أسراب النحل تتبع مخططات فريدة وقوانين فيزيائية بهدف بناء الخلايا ما أنتج أشكالا هندسية دقيقة.

وتقوم أسراب نحل "Tetragonula"، وهي من أصناف النحل التي لا تمتلك إبرة للدفاع عن نفسها، ببناء مجموعات مختلفة من الهياكل الهندسية الفريدة مختلفة الأنماط، مثل اللولبية، أو التي تحمل شكل لوحة الهدف، أو غيرها من الأشكال.

وأشار الباحثون إلى أن أسراب النحل تعمل على تشكيل بناء هندسي يتكون من طبقات متعددة من البلورات وخلايا النحل، لأخذ شكل بناء متكامل هندسي.

🐝 Spectacular images show how the spiral, bullseye and terrace-shaped combs of stingless bee hives mimic the molecular growth of crystals #nature #WednesdayVibes

https://t.co/G7GOyy8DK5 pic.twitter.com/uwzlGX3quX — Evan Kirstel #RemoteWork (@EvanKirstel) July 22, 2020

ويصف الباحثون خلايا النحل والبيوض التي تحميلها بمواقف السيارات متعددة الطوابق المبنية بإحكام وبهندسة فريدة.

ووجد الباحثون أن كلا من خلايا النحل والبلورات التي تنتجها النحلات تبنى اعتمادا على قاعدة فيزيائية تدعى "الوسيط المثير"، وهي ظاهرة فيزيائية يمكن أن ينشأ فيها الهيكل ولكن فقط بعد أن يكون لديه مركز ثابت.

Spectacular images show how the spiral, bullseye and terrace-shaped combs of stingless bee hives mimic the molecular growth of crystals https://t.co/XHa3JD8kwi — talkmoreblog (@ClementBenjam14) July 22, 2020

وتعتمد النحلات على ترتيب شبكي مميز يتم فيه حصر الوسط الاستثنائي، ما يؤدي إلى ظهور هياكل تأخذ شكل مدرجات أو أشكالا ثلاثية الأبعاد.