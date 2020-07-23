علماء يكشفون كيفية ظهور الفوهات على القمر

توصل علماء الفيزياء في اليابان إلى استنتاجات مهمة بشأن الفوهات الظاهرة على سطح القمر التي نشأت، وفق رأيهم، قبل 800 مليون سنة نتيجة الأمطار الكويكبية.

وجاء في الدراسة اليابانية أنه "اتضح لمجموعة علماء برئاسة البروفيسور كينتارو تيرادا، استنادا إلى البيانات والصور التي حصلوا عليها من القمر الصناعي الياباني Kaguya، أن أجساما فضائية تصل أبعادها إلى 10 كم، اصطدمت الواحد تلو الآخر بالقمر".

وأضافت الدراسة "استنادا إلى حساب عمر وحجم الفوهات التي على سطح القمر يمكن مقارنتها باصطدامات الأجسام الفضائية بالأرض. وهذا يعني أنه قبل 800 مليون سنة اصطدم كويكب مقاسه أكبر من 100 كم وأجسام فضائية أخرى يصل مجموع كتلتها إلى 40 تريليون طن بالقمر والأرض وهذه الكتلة أكبر بـ 30-60 مرة من كتلة الجسم الفضائي الذي اصطدم بالأرض قبل 65 مليون سنة وأدى إلى انقراض الديناصورات".

وخلصت الدراسة أن "العلماء تمكنوا من تحديد المسبب المفترض لهذه الكارثة، وذلك بناءً على أعمار مجموعات الكويكبات الحديثة والعناصر المدارية".