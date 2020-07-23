"فيسبوك" تضيف تقنيات تحكم وخصوصية جديدة لتطبيق "ماسنجر"

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن تطبيق "آب لوك" بات متوافقا للعمل على تطبيق "فيسبوك ماسنجر" لتوفير عوامل أمان وتحكم وخصوصية مميزة.

ويضمن التطبيق بتلك الخواص إمكانية مساعدة المستخدمين على منع الآخرين من الوصول إلى رسائلهم الخاصة والإطلاع عليها.

يضيف تطبيق App Lock طبقة أخرى من الأمان للرسائل الخاصة، حيث لا يمكن لأحد من أفراد عائلتك أو صديقك من تصفح محادثاتك خلال إمساكه بهاتفك.

قال جاي سوليفان، مدير إدارة المنتجات في "ماسنجر": "يمكنك أن تحافظ على خصوصية الرسائل الأكثر أهمية بالنسبة لك، سواء كان ذلك من خلال رسالة أو دردشة فيديو أو مكالمة، وضمان سلامتها وسريتها".

وسيستخدم"آب لوك"، الموجود في قسم إعدادات الخصوصية الجديد، إعدادات خصوصية الجهاز مثل بصمة الإصبع أو مصادقة الوجه لفتح تطبيق "ماسنجر".

وستكون تلك الخاصية متوافقة للعمل على الهواتف بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".