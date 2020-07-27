"أبل" تنقل تقنية حماية هواتف "آيفون" إلى حاسبات "ماك"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "أبل" في طريقها لنقل حماية هواتف "آيفون" الفريدة من نوعها إلى حاسبات "ماك".

وأشار تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن أبل قررت نقل تقنية "فيس آي دي" لفتح قفل هاتف " آيفون " لأجهزة "ماك"، لضمان حماية أكبر لحاسباتها الشخصية والمحمولة.

ومن المقرر أن تطلق "أبل" على تلك التقنية اسم "بيرل كاميرا"، لتكون بمثابة خليفة تقنية "ترو ديبث" و"فيس آي دي".

ومن المتوقع أن تدعم شركة "أبل" تلك التقنية في تحديث مرتقب لنظام تشغيل حاسباتها الشهير "ماك أو إس".

كما أن "أبل" ستدعم تلك التقنية بصورة رسمية في أجهزة "ماك" المرتقبة.