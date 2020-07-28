"كوالكوم" تننتج شاحنا يمكنه شحن البطارية بنسبة 50% في 5 دقائق فقط

أعلنت شركة "كوالكوم" الأمريكية عن إنتاجها شاحنا جديدا سريعا، يمكنه شحن البطارية بنسبة 50% في 5 دقائق فقط.

وأوضحت الشركة الأمريكية، وفقا لما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"، أن تقنية "كويك تشارج" (الشحن السريع) فريدة من نوعها والأولى بقوى 100 واط، والتي يمكنها أن تمثل نقلة في عالم الهواتف الذكية.

وأعلنت "كوالكوم" أنها ستوفر الشاحن الجديد لكل مستخدميها في الفترة المقبلة، لدعم هواتفها الجديدة المرتقبة.

وقال إيف روتش، نائب رئيس إدارة المنتجات في كوالكوم: "تقنية الشحن السريع، تعتمد على دائرتين متكاملتين لإدارة الطاقة، والتي تدعم بطاريات أحادية وثنائية الخلية".

وتابع بقوله "يمكن للشاحن الجديد التعامل مع الجهد الزائد عن 20 فولت أيضا لمصادر الطاقة السلكية واللاسلكية".

ومن المتوقع أن يظهر شاحن كوالكوم إلى النور في الربع الثالث من عام 2020.

وأول الشركات التي أكدت احتمالية حصولها على الشاحن هي شركة "شاومي" الصينية الرائدة لتدعم هواتفها المقبلة.