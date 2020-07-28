التفاصيل الكاملة لمفاجأة "سامسونغ" بعد 8 أيام

كشفت تقارير صحفية عالمية عن التفاصيل الكاملة لمفاجأة شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، التي تجهزها بعد 8 أيام.

وأظهر الإعلان الرسمي لاحتفالية سامسونغ، الذي نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أنها تجهز لإطلاق هواتف ومنتجات عديدة أخرى.

ومن المقرر أن تعقد الشركة الكورية الجنوبية احتفاليتها يوم 5 أغسطس/ آب المقبل.

وستكشف سامسونغ في الاحتفالية عن نحو 5 منتجات دفعة واحدة، أبرزها هاتفي "غلاكسي نوت 20" و"غلاكسي نوت 20 أولترا".

كما ستعرض الشركة الكورية الجنوبية أيضا النسخة الجديدة من هاتفها القابل للطي "غلاكسي زد فولد 2".

ويظهر الإعلان أيضا أن سامسونغ ستعرض نسخة جديدة من حاسبها اللوحي "غلاكسي تاب 7".

بالإضافة إلى ذلك ستكشف سامسونغ عن أجهزة قابلة للارتداء في الاحتفالية، أبرزها ساعة "غلاكسي ووتش 3" وسماعات "غلاكسي بودز لايف".