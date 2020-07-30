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    شمس صغيرة على الأرض... العمل على تصنيع أكبر مشروع انصهار نووي في العالم... صور وفيديو

    © AP Photo / Charlie Riedel
    علوم
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    تعمل فرنسا على إنشاء أكبر مشروع للانصهار النووي في العالم يعمل على تكرار التفاعلات التي تحدث في الشمس بهدف إنشاء مصادر نظيفة للطاقة.

    ويعمل المفاعل بشكل مشابه للتفاعلات التي تحدث في الشمس، من خلال اكتساب الطاقة عن طريق اصطدام ذرات الهيدروجين الثقيلة لتكوين الهيليوم، والتي تطلق كميات هائلة من الطاقة اثناء هذه العملية، والتي تحدث طبيعيا في الشمس والنجوم.

    صاروخ فضائي أمريكي من طراز أطلس 5
    © AFP 2020 / Bruce Weaver
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    ويقع المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي في مدينة بروفانس الفرنسية، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الطاقة في عام 2035.

    وتتمثل طريقة عمل هذه الأفران النجمية على مبدأ تباعد الذرات المشحونة عن بعضها من خلال الجاذبية، مثل أطراف المغناطيس الموجبة.

    وللقيام بذلك يستخدم حلقة من الغز المشحون والمسخن لدرجات حرارة عالية جدا، يطلق عليه اسم البلازما وتصل حرارته إلى حوالي 270 ألف درجة فهرنهايت، والتي ستثبت في مكانها عن طريق مغناطيس، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

    وللحصول على نفس الكمية من الطاقة يتم دمج ما يقدر كميته بكمية إنتاج أربع محطات نووية عادية، والتي تستخدم تفاعلات الانقسام الذري والانشطار.

    ويتعاون سبعة شركاء دوليين رئيسيين لتصنيع قوة الانصهار العملية بما في ذلك الصين وأوروبا والهند واليابان وروسيا وكوريا الجنوبية وأمريكا.

    وأطلق المشروع عام 2006، ويخطط لإجراء اختبار أولي له في العام الجاري، أما الاندماج الكامل فسيحدث في عام 2023.

    وكان المدير العام للمشروع برنارد بيغوت، قد ذكر في عام 2016 أن جدول العمل الجديد للمشروع يهدف إلى رؤية "البلازما الأولى" في عام 2035، لكن آثار فيروس كورونا المستجد تؤثر على تمويله وعمله.

    وأضاف دكتور بيغوت في تصريحات له هذا العام خلال حفل إطلاق الجمعية لجهاز توكاماك الذي يحتوي على البلازما والذي حضره فعليا قادة العالم: "من الواضح أن الوباء أثر على الجدول الزمني الأولي".

    وتابع دكتور بيغوت قائلا: "إن بناء الماكينة قطعة تلو الأخرى سيكون بمثابة تجميع لغز ثلاثي الأبعاد على جدول زمني معقد" ، مقارناً بين العمل المعقد لـ "ITER" وعمل الساعة السويسرية.

    يطلق عليها البعض على هذا المشروع أنه "أكبر مشروع علمي في العالم" ، ويبلغ محيط توكاماك المركزي في ITER حوالي 98 قدمًا ويبلغ ارتفاعه تمامًا.

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    الكلمات الدلالية:
    فرنسا, مفاعل نووي, نووية
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