دراسة حديثة تكشف الرابط بين النوم والفقر

كشفت دراسة حديثة عن العلاقة بين كمية الأموال التي يمتلكها الشخص ومقدار النوم في كل ليلة.

ووفقا لدراسة، فإن 55% من الأشخاص الذي يقعون تحت خط الفقر ينامون لمدة 7 إلى 8 ساعات، بينما وصلت النسبة إلى 66.6% بين الأشخاص الذين يجنون أكثر ما يزيد عن 400% فوق خط الفقر.

ووصل الخبراء إلى استنتاج مفاده أن الأشخاص الذين ينامون بشكل أقل، يعملون لفترات أطول أو يمتلكون عدة وظائف بسبب حالته المادية المتدهورة.

أما الأشخاص الأكثر غنى، يمكنهم شراء منازل في الأماكن الأكثر هدوء أو شراء منازل بحجم أكبر.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، التي أجريت الدراسة، فإن الأشخاص الذين لا ينامون جيدا، أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب والسكري والسمنة وحتى السرطان وانخفاض نوعية الحياة الانتاجية، وفق صحيفة "البيان".

ووفقا للدراسة، فإن الأشخاص الذين يكسبون إلى حد 23850 دولار سنويا (وهي عتبة الفقر في الولايات المتحدة) ينامون من 7 إلى 8 ساعات. بينما الأشخاص الذين يكسبون أكثر منهم بنسبة 400% يحصلون على معدل نوم كامل.