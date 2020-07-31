تسجيل
12:51 GMT31 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    جيش من التماثيل الأفارقة

    قبل قطع الشجرة الأخيرة... علماء يتوقعون نهاية قريبة جدا للحضارة البشرية

    YouTube.com
    علوم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202007311046156974-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9--/

    أكد علماء وباحثون متخصصون في الفيزياء والنظم البيئية أن الحضارة البشرية ستنقرض في فترة قريبة جدا بسبب الأنشطة البشرية على كوكب الأرض.

    قدم علماء ورقة بحثية تضمنت تحليلا كميا لاستدامة النمو السكاني العالمي الحالي فيما يتعلق بعمليات إزالة الغابات المستمرة، الموازية للزيادة البشرية بالاعتماد على العمليات الإحصائية.

    جراثيم
    © Fotolia / Giovanni Cancemi
    نصف سكان الأرض مصابون... جرثومة المعدة خطيرة الأعراض والأطعمة التي تحاربها... صور
    وأنشأ العلماء نموذجا إحصائيا مبسطا تضمن عملية النمو السكاني العشوائي وعلاقتها مع الزمن والتطور التكنولوجي للبشر بالاقتران مع نموذج لوجستي للتفاعل بين الإنسان والغابة.

    ونشرت مجلة "nature" العلمية المتخصصة، هذه الورقة البحثية التي كتبها العالمان الدكتور جيراردو أكينو، الباحث في ​​معهد "آلان تورينج" في لندن الذي يعمل حاليًا على نمذجة النظم المعقدة السياسية والاقتصادية والثقافية للتنبؤ بالصراعات، والأستاذ البروفيسور ماورو بولونيا من قسم الهندسة الإلكترونية في جامعة "تاراباكا" في تشيلي.

    وتوصلت الأبحاث والنتائج النهائية إلى أن الزيادة الحالية في التعداد السكاني ومعدلات الاستهلاك بالمقارنة مع تآكل الغابات المستمر تؤكد "تدمير الحضارة البشرية" في وقت قريب.

    وأشار البحث إلى أن احتمال البقاء ضعيف جدا، "أقل من 10٪ في معظم التقديرات المتفائلة، للبقاء على قيد الحياة دون مواجهة انهيار كارثي".

    إذا استمر معدل إزالة الغابات بهذه الطريقة "ستختفي جميع الغابات في غضون 100 - 200 عام تقريبًا".

    وأضاف العالمان: "من غير الواقعي أن نتخيل أن المجتمع البشري لن يبدأ في التأثر بإزالة الغابات، إلا عند قطع الشجرة الأخيرة".

    صاروخ نووي أمريكي منتمان 3
    © AP Photo / Charlie Riedel
    شمس صغيرة على الأرض... 7 دول تعمل على أكبر مشروع نووي علمي في العالم... صور وفيديو
    وأشار البحث إلى أن هذا المسار سيجعل انهيار الحضارة البشرية يحدث في وقت أبكر بكثير بسبب الآثار المتزايدة لإزالة الغابات على أنظمة دعم الحياة على كوكب الأرض واللازمة لبقاء الإنسان، مثل تخزين الكربون وإنتاج الأكسيجين والحفاظ على التربة وتنظيم دورة المياه وأنظمة الغذاء البشري وغيرها من العوامل والأنظمة.

    وأكدت الدراسة أنه في ظل غياب هذه الخدمات الحيوية والبيئية "من غير المرجح أن نتصور بقاء العديد من الأنواع، بما في ذلك جنسنا، على الأرض من دون غابات"، ونوهت إلى أن "التدهور التدريجي للبيئة بسبب إزالة الغابات سيؤثر بشدة على المجتمع البشري وبالتالي فإن الانهيار البشري سيبدأ مبكرا أكثر بكثير من المتوقع".

    انظر أيضا:

    تستكشف الحضارات الأخرى... عالم مغربي يشرف على إطلاق مركبة "ناسا" إلى المريخ... صور وفيديو
    إطلاق مركبة الفضاء "بيرسفيرانس" للبحث عن علامات للحياة على كوكب المريخ... فيديو وصور
    منها التسمم... أضرار كارثية قد يسببها زيادة اليود في الجسم
    10 تقنيات بسيطة لإنقاص الوزن سريعا تنصح بها جامعة أكسفورد
    جدل في أمريكا بعد تصوير ضابطتين تدخنان النرجيلة بجانب الاحتجاجات... صور وفيديو
    نصف سكان الأرض مصابون... جرثومة المعدة خطيرة الأعراض والأطعمة التي تحاربها... صور
    الكلمات الدلالية:
    البشرية, العلماء
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    امرأة ترتدي زبا تقليديا شعبيا أثناء مراسم إطلاق قطار مترو مخصص للفنون الشعبية والحرف اليدوية الروسية في محطة قطارات المترو كراسنايا بريسنيا في موسكو، 27 يوليو 2020
    بالالايكا وماتريوشكا...إطلاق قطار مخصص للفنون الشعبية الروسية في موسكو
    سلاح خارق في القطب الشمالي
    سلاح روسي خارق في القطب الشمالي
    ما موقف الدول العربية من الإخوان
    بعد حلها في الأردن.. ما موقف الدول العربية من "الإخوان"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك