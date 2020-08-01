مكتوب على الوجه...العثور على طريقة للكشف عن السرطان من خلال المظهر الخارجي

يشرح الأطباء أن تطور السرطان في الرئتين يؤثر على تدفق الدم، وفي هذا الصدد، قد تظهر أعراض مثل تورم الوجه.

توصل الأطباء البريطانيون إلى استنتاج أنه يمكن اكتشاف السرطان ليس فقط عن طريق وسائل التشخيص، ولكن أيضًا عن طريق المظهر الخارجي، على سبيل المثال، عن طريق الوجه، حسب تقرير "إكسبريس".

يشرح الأطباء أن تطور السرطان في الرئتين يؤثر على تدفق الدم، وفي هذا الصدد، قد تظهر أعراض مثل تورم الوجه. يحدث بسبب ضيق التنفس المستمر والسعال والصداع.

وأشار الخبراء إلى أن تطور سرطان الرئة يمكن أن يصاحبه ألم متكرر في الظهر وفي منطقة مفصل الكتف.