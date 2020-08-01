مدة صلاحية المقلاة

المقلاة - هي واحدة من أدوات العمل الرئيسية في المطبخ. مثل أي شيء، لها مدة صلاحية، وبعد ذلك لا تعد مساعدًا، بل تسبب الأضرار. تحدث الشيف سيرغي سينتسين عن علامات "وفاة" أداة المطبخ هذه في مقابلة مع "سبوتنيك".

أكد الشيف أن مذاق الطعام الجاهز يعتمد على جودة المكونات فحسب، بل يعتمد أيضًا على الأدوات المستخدمة في طهي الطعام. على المقالي، والتي يجب مراقبتها بعناية فائقة حتى لا يفسد الطبق.

ووفقًا له، فإن هذه التوصية لا تنطبق فقط على الطهاة المحترفين من المطاعم، ولكن أيضًا على الطهاة المنزليين. الإشارة الرئيسية إلى أن الوقت قد حان لتغيير المقلاة هو حرق الطعام. هذا يفسد الطعام نفسه ويجعل الطهي غير مريح.

وقال سينتسين: "يمكن تحديد عمر المقلاة التقريبي بناءً على كثرة الاستخدام. يمكن أن يكون سنة أو سنتين. ليس هناك حاجة للمعاناة من مقلاة قديمة والتي يحترق عليها كل شيء. حان الوقت لتغيير هذه المقلاة، لأنها قد تكون خطيرة للصحة. المقلاة المخدوشة تنبعث منها مواد ضارة، ومن الأفضل عدم استخدامها. تخلصوا منها إذا أفسدت عليكم متعة الطبخ".

ومع ذلك، إذا كان التخلص من أدوات المطبخ المفضلة لديك أمرًا صعبًا بالنسبة لك، يمكنك إعطاء المقلاة حياة ثانية واستخدامها في الأطعمة التي لا تلتصق بالسطح. على سبيل المثال، يمكنك قلي المكسرات والبذور والخبز عليها. أو قم بتغطية الجزء السفلي بالبرشمان، وطهي شريحة لحم.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يساعد الاعتناء بالمقلاة على إطالة عمر المقلاة. لا ينصح الشيف بغسل المقلاة في غسالة الصحون.

وقال الخبير: "إن غسالة الصحون تستخدم بيئة عدوانية بما يكفي لتنظيفها. إذا أردنا أن يبقى الطلاء غير اللاصق لفترة أطول، فلا حاجة لاستخدام المنظفات العدوانية".