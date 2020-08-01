خطر الخوخ والمشمش على بعض الأشخاص

يعتبر الخوخ والمشمش من أشهر الفواكه الصيفية. أخبرت مختصة التغذية إينا كونينينكو في مقابلة مع Rosbalt ، لمن يمكن أن تكون خطرة وكم من هذه الفاكهة يمكن تناولها يوميًا دون الإضرار بالصحة.

لا توصي الاختصاصية بتناول الخوخ والمشمش للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وحموضة عالية في المعدة وزيادة الوزن، على الرغم من أن محتوى السعرات الحرارية في هذه الفاكهة يبلغ نحو 45 سعرة حرارية لكل 100 غرام ولا تهدد زيادة الوزن. مع تفاقم أمراض الجهاز الهضمي والتهاب البنكرياس والتهاب المعدة - حتى في حالة الهدوء، يمكن تناول الخوخ والمشمش بكميات قليلة فقط.

وتؤكد خبيرة التغذية أنه بسبب حساسية هذه المنتجات، فإنه من يجب الحذر الشديد في إدخالها في النظام الغذائي للأطفال.

وقالت كونينيكو: "يحتوي كل من الخوخ والمشمش على الكثير من مضادات الأكسدة، الفلافانويد، التي تساعدنا في مكافحة السرطان، وتطبيع ضغط الدم والحفاظ على جدران الأوعية الدموية في حالة جيدة. يعتبر الخوخ أيضًا مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم والبوتاسيوم. وهي مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من تشنجات في الساق. التشنجات هي عرض بارز لنقص المغنيسيوم والبوتاسيوم. إن المغنيسيوم يساعد أيضًا في مقاومة التوتر وله تأثير إيجابي على إنتاج الأنسولين".

نظرًا لمحتوى بيتاكاراتين وفيتامين أ والكاروتينات واللوتين، فإن الخوخ له تأثير إيجابي على العينين، ويقوي الشبكية.

"سيساعد الخوخ النساء الحوامل، في التخلص من الغثيان، ويزيل السوائل الزائدة من الجسم، ويكافح الإمساك. كل من المشمش والخوخ غني أيضًا بالبورون ، مما يساعد على دمج الكالسيوم في العظام. ومع ذلك، عليك أن تكون حذرًا من المشمش الأخضر - فقد يسبب الإسهال".

وخلصت كونونينكو إلى أن هذه الفاكهة بسبب محتواها العالي من الزنك، فإنها تحافظ على مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال.