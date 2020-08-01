لدغة "القراد" قد تصيب الإنسان بالشلل

فبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية فقد تم نقل شخصين إلى المستشفى في إنجلترا، بعد أن انتقلت إليهما عدوى فيروسية يمكن أن تصيب الإنسان بالشلل، بحسب ما صرح به الأطباء.

ولا يزال المريضان في المستشفى يتلقيان العلاج، وسط توقعات بأن يتعافيا، وأشار الأطباء إلى أن معظم الأشخاص الذين يتعرضون للدغات حشرة القراد لا تظهر عليهم أعراض، وإن ظهرت تكون خفيفة.

إلا أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة يمكن أن تظهر عليهم أعراض شديدة، تشبه أعراض الإنفلونزا، مثل الحمى والقشعريرة وآلام العضلات والإرهاق.

وبحسب البيانات الطبية فإن ثلثي الأشخاص المصابين بالعدوى الناجمة عن لدغة حشرة القراد، لا تظهر عليهم أية أعراض.

أما الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض، فغالبا ما تكون هناك مرحلتان، ترتبط المرحلة الأولى بأعراض تشبه الإنفلونزا، مثل الحمى والصداع والتعب.

ويمكن أن تتطور هذه الأعراض إلى مرحلة ثانية أكثر خطورة، تشمل الجهاز العصبي المركزي، التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب السحايا والتهاب خلايا الدماغ وحتى الشلل.