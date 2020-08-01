تأثير المغنيسيوم على عمل القلب

يؤثر نقص العناصر الغذائية على الصحة الجسدية، كما يؤثر انخفاض مستويات بعض المعادن بعينها، على الحالة النفسية للإنسان.

من بين أكثر الأعراض خطورة لنقص المغنيسيوم في الجسم هو عدم انتظام ضربات القلب، وتكون أعراض التغيرات في ضربات القلب خفيفة في معظم الحالات، ومع ذلك، لدى بعض الأشخاص قد يسبب مشاكل كبيرة في خفقان القلب وتوقف مؤقت بين الضربات، بالإضافة إلى ضيق التنفس وآلام الصدر أو الإغماء.

وبحسب تقرير حديث لمجلة "الكونسلتو"، فوائد المغنيسيوم على صحة القلب والحصة اليومية المناسبة منه، وفقًا لموقع "Everydayhealth".

يعد الماغنسيوم من المعادن التي تساعد على تنشيط الدورة الدموي، كما يعمل المغنيسيوم على تقوية عضلات الجسم، ولا سيما عضلة القلب.

يقلل الماغنيسيوم من فرص الوفاة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، ويساهم في تنظيم ضربات القلب.

أكدت بعض الدراسات أن نقص الماغنيسيوم بالجسم قد يلحق الضرر بصحة القلب، ويؤدي إلى الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو مرض يجعل ضربات القلب متسارعة وغير منتظمة، ويزيد من فرص التعرض للسكتات الدماغية أو فشل عضلة القلب.

كشفت خبيرة التغذية بوجا ماخيجا، بعض المعلومات حول تأثير نقص المغنيسيوم في الجسم، مؤكدة أن هذا المعدن، بشكل خاص، مهم للاسترخاء ويساعد على النوم، كما أنه مهم جدا للناقلات العصبية، التي ترتبط مباشرة بالمزاج وحالتي الاكتئاب والقلق.

وأوضحت ماخيجا: "إذا كنت تعاني من تدهور بصحة الأمعاء، فعليك بتضمين أطعمة مغذية تحتوي المغنسيوم في نظامك الغذائي اليومي، لدعم قدرة هذه الناقلات العصبية"، ولفتت إلى أن 90% من السيروتونين يجري تصنيعه في الأمعاء.

وتشير أغلب الدراسات إلى أن نحو 75% من الناس لا يتلقون الكمية الموصى بها من المغنيسيوم، وفي بعض الحالات قد لا يتم تشخيص الإصابة لأن الأعراض تظهر بشكل تدريجي، وبعضها لا يحدث إلا عند الانخفاض الحاد، أو أحيانا لا تظهر العلامات.