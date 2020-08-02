المركبة الأمريكية "إنديفور" تنفصل عن محطة الفضاء الدولية... فيديو

انفصلت مركبة الفضاء الأمريكية سبيس إكس كرو دراغون "إنديفور" التي تحمل رائدي فضاء ناسا، روبرت بينكن ودوغلاس هيرلي، عن الطرف الأمامي لمحطة الفضاء الدولية (ISS)، يوم السبت، بعد أن أكملت مهمة لشهرين.

وأعلنت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء في الولايات المتحدة (ناسا)، أن المركبة الفضائية انفصلت عن وحدة "هارموني"، على محطة الفضاء الدولية، في الساعة 7: 35 مساء، بالتوقيت الصيفي (2335 بتوقيت غرينتش).

Departure burn #2 is confirmed, moving the @SpaceX Dragon Endeavour below and in front of the @Space_Station's orbit as our #LaunchAmerica crew continue their journey home to Earth. pic.twitter.com/04SqgXRP22 — NASA (@NASA) August 2, 2020

وقام محركان صغيران جدا بعملية احتراق أسهمت بفصل المركبة الفضائية عن محطة الفضاء الدولية، وتقوم المركبة بالتحرك ببطء بعيدا عن المختبر المداري في مسار مداري سيعيد رائدي الفضاء وحمولتهما بأمان إلى الأرض، وفقا لناسا.

وبمجرد التحليق بحريتها، ستقوم المركبة الفضائية بتنفيذ أربع عمليات إحراق مغادرة بشكل مستقل لدفع المركبة الفضائية بعيدا عن محطة الفضاء الدولية، وبدء رحلة العودة إلى الأرض.

Separation confirmed. Dragon performing 4 departure burns to move away from the @Space_Station pic.twitter.com/ea14fozdO8 — SpaceX (@SpaceX) August 1, 2020

وتهدف ناسا وشركة "سبيس إكس" أن تكون منطقة بينساكولا في خليج المكسيك كموقع عودة رئيسي للهبوط والاستقبال لمركبة "كرو دراغون" ورائديها الأمريكيّين، والمقرر في الساعة 2: 41 عصرا بتوقيت شرقي الولايات المتحدة (1841 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد.

In case you missed it, @SpaceX's Dragon Endeavour with @AstroBehnken & @Astro_Doug aboard undocked from the @Space_Station.



Watch NASA TV for continuous coverage as the spacecraft proceeds toward splashdown off the coast of Florida, Sunday, Aug. 2: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/QOni0gSJHU — NASA (@NASA) August 2, 2020

وكان رائدا الفضاء قد وصلا إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) على متن المركبة (كرو دراغون) في 31 مايو/آيار، بعد إطلاقها من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في ولاية فلوريدا.