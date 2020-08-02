إخصائية تغذية تقارن بين فوائد الأسماك واللحوم

قالت إخصائية التغذية الروسية يلينا تشيغيا، إن اللحوم والأسماك يمكن أن تفيد جسم الإنسان. ومع ذلك، فإن لهذه المنتجات خصائصها الخاصة، حيث تكمن ميزة الأسماك في المحتوى العالي من أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية.

وأوضحت الإخصائية أن الأسماك تتميز بأنها غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 الصحية، والتي يصعب الحصول عليها من الأطعمة النباتية.

شددت تشيغيا على أن الأسماك الزيتية غنية بشكل خاص بأوميغا 3. هذه هي سمك السلمون والماكريل والرنجة والسردين.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الوزن الزائد، من الضروري، وفقًا للطبيبة، أن يدرجوا في النظام الغذائي أصناف الأسماك قليلة الدسم: بولوك ونافاجا وهاك وبايك والكارب والكارب الصخري والدنيس وجثم بايك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الأسماك له تأثير إيجابي على القلب، ويعزز المناعة ويخفض مستويات الكوليسترول. كما أشارت إخصائية التغذية إلى أن كل من الأسماك واللحوم مصدر للبروتين.

وقالت لوكالة "سبوتنيك": "لحم الحيوانات الصغيرة يحتوي على نسبة أقل من الكوليسترول. ولكن هنا مرة أخرى هناك خاصية واحدة. هناك العديد من البيورينات في لحوم الحيوانات الصغيرة. من الممكن أن تتراكم البيورينات على المفاصل، ومن ثم يمكن أن يبدأ النقرس".

وفقًا لها، يفضل تناول اللحم لا يزيد عن 1-2 مرات في الأسبوع.