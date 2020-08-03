مايكروسوفت: نتواصل مع ترامب للضغط من أجل إنهاء صفقة "تيك توك"

قال الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" ساتيا ناديلا، إنه يتواصل مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للضغط من أجل إنهاء صفقة الاستحواذ على تطبيق "تيك توك".

وأوضح رئيس مايكروسوفت، في التصريحات التي نقلها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن شركته وضعت تاريخ مبدئي لإنهاء الصفقة بحلول 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتنوي مايكروسوفت أن تستحوذ على أنشطة تيك توك في الولايات المتحدة وكندا ونيوزلندا وأستراليا.

وأردف ناديلا "تقدر مايكروسوفت تماما أهمية معالجة مخاوف الرئيس الأمريكي، لكننا سنكون ملتزمين بجعل تيك توك خاضعة لمراجعة أمنية شاملة، وتوفير مزايا اقتصادية مناسبة للولايات المتحدة والتي سيمكنها دعم الخزانة الأمريكية".

واستمر بقوله "إذا نجحت صفقة الاستحواذ على تيك توك، ستمنح مايكروسوفت التطبيق حماية عالمية وخصوصية وحماية رقمية متقدمة، وضمان الشفافية والإشراف الأمني المناسب على التطبيق".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي، إنه سيصدر أمرا بحظر تيك توك في الولايات المتحدة.

وقال ترامب "ليست الصفقة التي سمعتم بها وأنهم سيشترون ويبيعون... لسنا دولة لعمليات الاندماج والاستحواذ".

وفي ذات الصدد، قال وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، الأحد، إن الرئيس "دونالد ترامب" سيتخذ إجراءات خلال الأيام القادمة تجاه شركات البرامج الإلكترونية الصينية التي يعتبرها تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

وسبق أن أعلن بومبيو، أنه لا يستبعد حظر برنامج "تيك توك" في الولايات المتحدة، شأنه شأن وسائل التواصل الاجتماعي الصينية الأخيرة، وذلك نظرا للاشتباه بقيام هذه البرامج بإرسال معلومات خاصة إلى السلطات الصينية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، على خلفية العديد من القضايا، في مقدمتها الخلاف حول نسخ التكنولوجيا وسرقة حقوق الملكية الفكرية والمخاطر التي تشكلها شبكات الجيل الخامس من "هواوي".

كما أغلقت البلدان قنصلية لكل منهما، بعدما ادعت واشنطن أن قنصلية الصين في هيوستن تمارس نشاطات استخبارية.