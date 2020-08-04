سعر تنافسي لا يمكن تصديقه... التفاصيل الكاملة لهواتف غوغل بيكسل الجديدة

كشفت شركة "غوغل" الأمريكية التفاصيل الكاملة لسلسلة هواتفها الجديدة "بيكسل"، التي تنوي أن تطلقها رسميا في الفترة المقبلة.

وبجانب إعلان "غوغل" الرسمي عن هاتفها "بيكسل 4 أيه"، أثارت الشركة الأمريكية انتباه جمهورها بإعلان تشويقي عن هاتفين جديدين وهما "بيكسل 4 أيه" بتقنيات الجيل الخامس، و"بيكسل 5" بتقنيات الجيل الخامس، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.

ولكن أبرز ما أثار دهشة عشاق "بيكسل" هو الأسعار التنافسية الكبيرة التي تنوي غوغل أن تطرح هواتفها الجديدة، حيث تنوي أن تطرح "بيكسل 4 أيه 5G" بسعر 499 دولارا أمريكيا.

ولم تكشف غوغل حتى الآن عن السعر المتوقع طرح هاتف "بيكسل 5" به.

أما بالنسبة لهاتفها الذي أعلنت عنه "غوغل بيكسل 4 أيه"، فمواصفاته مذهلة للجميع، وفقا لموقع "جي إس إم آرينا".

ودعمت غوغل هاتفها بمعالج من نوع "سنابدراغون 730" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

ويتميز هاتف "غوغل بيكسل 4 أيه" بشاشة لمسية من نوع "OLED" بقياس 5.81 بوصة بدقة معدلها 1080×2340 بيكسل.

وتم تزويد الهاتف بكاميرا أمامية في الزاوية العلوية اليسرى بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 12.2 ميغابيكسل و8 ميغابيكسل، المدعومة بتقنية OIS للحفاظ على اهتزاز مقاطع الفيديو الخاصة بك، وميزات ذكية أخرى مثل "نايت سايت" و"توب شوت" و"بروتريه مود".

وتم دعم هاتف "بيكسل 4 أيه" ببطارية 3140 ميللي أمبير في الساعة.

Full Google Pixel 4a Specifications in this thread thanks to @samsungbloat!



-6+128GB, $349 in the US

-Snapdragon 730G

-Pixel 4a 5G with Pixel 5 fall launch, $499

-5.81" Punch-hole FHD+ HDR 19.5:9 OLED Display, AOD & Now Playing

-144x69.4x8.2mm, 143g

-3140mAH Battery#Pixel4a pic.twitter.com/qkcwlznJQL — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 1, 2020

​أما بالنسبة لسعر هاتف غوغل الجديد فهو تنافسي إلى حد بعيد، حيث يبلغ 349 دولارا أمريكيا فقط، ومن المقرر أن يطرح في الأسواق بصورة فعلية يوم 20 أغسطس/آب الجاري.