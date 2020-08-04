تقنية في "واتسآب" تكشف لك الرسائل المزيفة... تعمل بتلك الطريقة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" عن تقنية جديدة يمكنها أن تكشف الرسائل التي تحتوي على معلومات مزيفة ومضللة.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن تقنية "البحث في الإنترنت" يمكنها أن تساعد المستخدم في التحقق من الرسائل المعاد توجيهها بشكل متكرر.

وستساعد تلك التقنية في الحدث من انتشار الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة عبر منصة "واتسآب".

وتم تفعيل تلك التقنية حاليا في البرازيل وإيطاليا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لمستخدمي واتسآب عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" وعبر منصة "واتسآب ويب".

ووعدت واتسآب أن تضيف تلك التقنية لجميع دول العالم في وقت لاحق.

أما عن طريقة عملها، فيمكن اتباع الخطوات التالية:

- ستظهر رمز العدسة المكبرة بجوار الرسائل المعاد توجيهها.

- بمجرد ظهور العدسة والضغط عليها ستظهر لك نافذة منبثقة

- سيظهر بجانبها نتائج إخبارية أو مصادر معلومات حول المحتوى الذي تلقيته.