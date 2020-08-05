لماذا يشكل الرمل على الشواطئ خطرا

يمكن أن يكون الاستلقاء على الرمال وبناء أشكال منها ممتعًا، ولكنه خطير على الصحة.

قال الخبير في مركز التشخيص الجزيئي التابع لمعهد البحوث المركزية لعلم الأوبئة في وكالة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" ميخائيل ليبيديف إن الميكروبات والبكتيريا قادرة على التكاثر بنشاط في الرمال على شواطئ البحيرات والأنهار، لأن هذه المناطق، دون التعقيم اللازم، هي بيئة مواتية للغاية بالنسبة لها.

وفقًا للخبير، لا يتم تطهير الرمال أبدًا في مثل هذه الأماكن، وهذا هو السبب في أن الكائنات الحية الدقيقة تتكاثر بنشاط على عمق 5-6 سم، مما يزيد من كثافة الرمال الرطبة.

ونصح الاختصاصي بعدم بناء أي شيء من هذا الرمل وعدم الاستلقاء عليها، حيث يمكن بهذه الطريقة دخول مسببات الأمراض إلى الجسم من خلال الجروح والشقوق الصغيرة.

وأضاف: "يمكن لمسببات الأمراض هذه أن تسبب عدوى فطرية أو داء المبيضات".

في كثير من الأحيان في مثل هذه الأماكن، يمكن الإصابة بعدوى فطرية. بالإضافة إلى ذلك، أثناء عملية الاستحمام، يمكن أن يصاب الشخص بالعدوى، والتي تظهر بسبب اليرقات الطفيلية في الماء. تخترق جلد الإنسان، وتبقى هناك وتفرز موادها وتسبب الاحمرار والحكة لدى المصابين.

يمكنك تجنب مثل هذه الأمور عن طريق اختيار مكان للسباحة واتخاذ الاحتياطات بعناية.