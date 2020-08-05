"نتفليكس" تتيح قريبا خواص جديدة لمستخدميها

أشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن مستخدمي "نتفليكس" سيتمكنون قريبا من تسريع أو إبطاء أي محتوى أو مقطع فيديو.

ورغم أن هذا الخيار متاح في تطبيقات مثل "يوتيوب" منذ فترات طويلة، إلا أنه يعد جديد كليا على شبكة "نتفليكس".

وستسمح "نتفلكس لكل مستخدمي "أندرويد" أن يبطئ أي محتوى بخياري 0.5 أو 0.75، أو يزيد سرعته بخياري 1.25 أو 1.5.

ومن المقرر أن تكون تلك الميزة متاحة خلال الأسابيع المقبلة في جميع أنحاء العالم.

إلى جانب التحكم في سرعة التشغيل، من المتوقع أن تقدم "نتفلكس" العديد من الميزات، مثل تصحيح درجة الصوت لتسريع وتباطؤ صوت المحتوى الذي تتم مشاهدته.