تسجيل
14:39 GMT07 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بخاخ لإزالة رائحة الفم

    بحث: أمراض اللثة قد تجعل فيروس كورونا "خارج السيطرة"

    © Depositphotos / AndreyPopov
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202008071046217723-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9/

    اكتشف العلماء، في بحث علمي جديد، وجود صلة وارتباط بين عدوى فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19"، وأمراض اللثة الشائعة.

    المعروف أن أمراض اللثة مرتبطة بأمراض القلب وأمراض الرئة المزمنة، وكلاهما يعرض الأشخاص لخطر الإصابة بأمراض شديدة أو الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

    الحجر الصحي في ساحل العاج، انتشار فيروس كورونا في جنوب أفريقيا، مارس 2020
    © AP Photo / Nardus Engelbrecht
    أفريقيا تدخل دائرة الخطر بتسجيل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد
    ووجد علماء من كاليفورنيا الأمريكية والبرازيل في مراجعة معمقة للدراسات المنشورة حول الفيروس أن مرضى "كوفيد 19" الذين يعانون من مستويات عالية من البروتين المناعي الالتهابي، والذي يطلق عله اسم "interleukin-6" (IL-6)، والذي يشير إلى معاناتهم من أمراض لثة خطيرة كانوا أكثر عرضة للوفاة أو لأعراض خطيرة بسبب فيروس كورونا.

    وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استعرض الباحثون في ورقتهم التي ستنشر قريبا في مجلة جمعية طب الأسنان في كاليفورنيا، الأعراض المرتبطة بين أمراض اللثة وفيروس كورونا المستجد بالإضافة لبعض الأمراض.

    ووجد البحث أن مرضى "كوفيد 19" الذين ليدهم مستويات عالية من بروتين " IL-6" كانوا أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة الضائقة التنفسية المهددة للحياة المرتبطة بفيروس كورونا، وكانوا يحتاجون بشكل مؤكد للدخول إلى المستشفى.

    ونوه طبيب الفم والجراح في جامعة لوس أنجلوس شيرفين مالوييم، إلى أن "العديد من المرضى الذين يعانون من هذه المستويات العالية من بروتين IL-6 كانوا يعانون بالفعل من أمراض اللثة عندما أصيبوا بفيروس كورونا".

    وبين الدكتور مالوييم أن تواجد بروتين "IL-6" من "أسوأ الحالات" عند الإصابة بفيروس كورونا، حيث "شارك في تدمير العظام والأنسجة، وعندما ينتقل إلى الأوعية الدموية فإنه يتسبب في عدم تمدد الخلايا، الأمر الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم وإرهاق القلب".

    آثار انفجار مستعر أعظم بالقرب من النظام الشمسي
    ©NRNU MEPhI
    الكشف عن شكل "فقاعة" النظام الشمسي لأول مرة في التاريخ... صور
    ينتمي البروتين "IL-6" إلى مجموعة من الخلايا المناعية تسمى "السيتوكينات"، ويعمل على إرسال إشارات إلى الخلايا المناعية الأخرى لتنشيطها، ويمكن أن تؤدي هذه الجزيئات "حسنة النية " إلى التهاب "خارج عن السيطرة"، في كل من اللثة والرئتين.

    ويقول الدكتور مالوييم إن بروتين "IL-6" الذي يتم إرساله إلى اللثة لمحاربة البكتيريا هناك يمكن أن ينتقل عبر مجرى الدم أو حتى عن طريق الاستنشاق إلى الرئتين، مما يؤدي إلى حدوث التهاب أساسي أعلى فيها.

    وتحدث أمراض اللثة بسبب البكتيريا التي تستقر في لثة الفم، ويعمل الجسم على زيادة إفراز الخلايا المناعية لمحاربتها بالإضافة لزيادة إفراز بروتين "IL-6".

    انظر أيضا:

    منها التسمم... أضرار كارثية قد يسببها زيادة اليود في الجسم
    أفريقيا تدخل دائرة الخطر بتسجيل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد
    من جانب بؤرة الانفجار... فيديو يوثق فاجعة مرفأ بيروت من أقرب نقطة
    الكشف عن شكل "فقاعة" النظام الشمسي لأول مرة في التاريخ... صور
    تسبب تسمم ثلث أطفال العالم... اليونيسف تحذر من "أزمة ضخمة وغير معروفة"
    الكلمات الدلالية:
    فم, أمراض, اللثة, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    فيسبوك يحذف أخبار مضللة لترامب
    فيسبوك يحذف "أخبارا مضللة" لترامب
    مادة الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت
    ما هي مادة نترات الأمونيوم المسببة لانفجار بيروت المدمر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك