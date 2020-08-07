ألعاب فيسوك لأول مرة على هواتف "آيفون"

قررت شركة "فيسبوك" تحدي خصوصية وأمان نظام تشغيل "آي أو إس" التابع لشركة "أبل" الأمريكية، وهواتف "آيفون".

وأشارت فيسبوك، وفقا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن الشركة الأمريكية أطلقت تطبيق الألعاب الخاص بها على هواتف "آيفون".

ولكن اضطرت فيسبوك لأن تقبل ببعض شروط أبل بأن توقف عدد كبير من الألعاب الموجودة عبر التطبيق، حتى يكون فعالا على أجهزة "آيفون" و"آيباد".

واقتصرت ألعاب فيسبوك على تدفقات الألعاب والوظائف الاجتماعية.

وكانت "أبل" قد رفضت الموافقة على تشغيل أية تطبيقات للألعاب مثل "غوغل ستاديا" من غوغل أو "إكس كلاود" من مايكروسوفت.

وقالت شيريل ساندبرج، الرئيسة التنفيذية لشركة "فيسبوك" في بيان: "لسوء الحظ، كان علينا إزالة وظائف اللعب تمامًا من أجل الحصول على موافقة أبل، على تطبيق فيسبوك للألعاب المستقل، وهذا يعني أن مستخدمي آيفون سيكون لديهم تجربة أقل شأنا من مستخدمي أندرويد".