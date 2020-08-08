مسبار فضائي يرصد توهج أخضر "مخيف" في المريخ.. صور وفيديو

وتظهر الصور التي التقطها مسبار الفضاء الأمريكي "مافن" ومضات غريبة من الأشعة فوق البنفسجية تحدث في داخل الغلاف الجوي لكوكب المريخ.

وأشار موقع "space" المتخصص بعلوم الفضاء، إلى أن هذه المشاهد تعود لنبضة غريبة "مخيفة" من "التوهج الليلي" المرتبط بدوران الغلاف الجوي لكوكب المريخ.

ويقوم مسبار "مالفن" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بدراسة الغلاف الجوي لكوكب المريخ والتطورات والتقلبات التي تحدث في داخله.

وكشف المسبار الذي أطلق في عام 2013، عن مشاهد غريبة "غير متوقعه" سجلت لأول مرة للغلاف الجوي الأخضر لكوكب المريخ.

ورصدت الصور نبضات في الغلاف الجوي للمريخ تحدث "بالضبط ثلاث مرات كل ليلة خلال فصلي الربيع والخريف على الكوكب".

The eerie green 'nightglow' of Mars pulses in ultraviolet light in new NASA views https://t.co/tyn39H9dHC pic.twitter.com/K6V690Ages — SPACE.com (@SPACEdotcom) August 7, 2020

وأظهرت الملاحظات الجديدة أيضا موجات حلزونية فوق المناطق القطبية الشتوية للكوكب، بحسب مشاهد مصورة أرسلها المسبار الفضائي.

#DidYouKnow?

The eerie green 'nightglow' of Mars pulses in ultraviolet light in new NASA views!

NASA's Mars Atmosphere and Volatile Evolution mission (MAVEN for short), has been studying Mars since it launched to orbit and study the Red Planet in 2013.🤯🤓https://t.co/a4XWo0l8WM pic.twitter.com/kftNhjXS8i — Tom Fulop-Lover of all things SPACE 🇦🇺 (@TomFulop) August 7, 2020

ويحدث هذا التوهج اللامع في كوكب المريخ عندما تحمل الرياح الغازات إلى مناطق أكثر كثافة في الغلاف الجوي، فتعمل هذه الحركة على تسريع التفاعل الذي ينتج عنه أكسيد النيتريك المسؤول عن التوهج، والذي يظهر فقط على شكل ضوء فوق بنفسجي.

Mars may not have been the warm, wet planet we thought it was https://t.co/iRltSHe4OP pic.twitter.com/SvPB9URMNI — West Ham United News (@westhamnews2019) August 7, 2020

وقال الباحث والعالم زاك ميلبي: إن هذا التوهج فوق البنفسجي "يكون ساطعا مثل الأضواء الشمالية للأرض، لكن لسوء الحظ، فإن تكوين الغلاف الجوي للمريخ يعني أن هذه البقع المضيئة لا تبعث أي ضوء بأطوال موجية مرئية تسمح لرواد الفضاء في المريخ مستقبلا برؤيتها".