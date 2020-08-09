العلماء يكتشفون نوعا جديدا من الخفافيش

اكتشف علماء من جامعة بورتو نوعًا جديدًا من الخفافيش في البرتغال، وفقًا لتقريرEuroPulse.

قام الخبراء بتجميع فهرس جيني لجميع الخفافيش الموجودة في البلاد، واكتشفوا بشكل غير متوقع نوعًا جديدًا، Morcego-de-bigodes de Alcathoe ، ينتمي إلى جنس موتيس.

تم العثور على الحيوانات في حديقة بينيدا جيريس الوطنية في شمال البرتغال. يعتقد الباحثون أن هذه الخفافيش موجودة في جميع أنحاء الجزء الشمالي من البلاد.

ظاهريًا، الأنواع الجديدة تشبه إلى حد بعيد أقاربها - خفاش الكافا. لكن الاختلافات الجينية بينهما هي نفسها بين أنواع مختلفة من الحيوانات. وصف العلماء اكتشافهم في المجلة Biodiversity Data Journal.