اكتشاف أقرب أقارب الديناصورات الحية في نيوزيلندا

الممثل الحي الوحيد للسلالة القديمة للزواحفRhynchocefal ، التي كان لها سلف مشترك مع الديناصورات المنقرضة منذ حوالي 250 مليون سنة، هوtuatara ، أو tuatara.

لا تزال قرابتهم مثيرة للجدل، وفقًا لمجلة "نيتشر"، حيث يصر بعض العلماء على أن التواتارا مرتبط بالطيور، والبعض الآخر بالتماسيح أو السلاحف. ومع ذلك، فقد وضع بحث جديد الزواحف في سلسلة تطورية مشتركة مع السحالي والثعابين.

وفقًا للعلماء، انفصل توتار وعاش بشكل مستقل لنحو 250 مليون سنة. يمكن رؤيتها في نيوزيلندا. وفقًا للمؤلف المشارك في الدراسة مارك توليس من جامعة شمال أريزونا، فإن جينوم Tuatara غيّر الحمض النووي بشكل أقل كثيرًا من الزواحف الأخرى، وساعتها الجزيئية كانت أبطأ بكثير.

من الأمور ذات الأهمية الخاصة للباحثين مسألة كيف يمكن للحيوان أن يعيش لأكثر من 100 عام. في هذا الصدد، يحاول العلماء الكشف عن الشفرة الوراثية لهذه الزواحف القديمة.

قال المؤلف الرئيسي نيل جيميل من جامعة أوتاجو: "إن جينوم تواتارا هو حقًا آلة زمنية تسمح لنا بفهم الظروف الوراثية للحيوانات التي حاربت من أجل السيطرة على العالم منذ مئات الملايين من السنين".