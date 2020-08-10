تقنية جديدة من "تويتر" تساعدك في تتبع مصدر التغريدات

أشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن التقنية الجديدة على تويتر ستظهر بصورة مباشرة عدد الاقتباسات التي استخدمت فيها تلك التغريدة، ومصدر التغريدة الأصلي.

وستساعد تلك التقنية في تتبع التغريدات ومعرفة الهدف الأصلي من التغريدة الأصلية والتي تساعد بدورها في متابعة ووقف الأخبار والتغريدات المضللة.

ولم تذكر منصة "تويتر" المدة المتوقع أن يتم دعم تلك الميزة لكافة مستخدميها، مكتفية بأن اختبار تلك التقنية سيكون على نطاق محدود لفترة من الوقت لحين انتهاء عمليات الاختبارات الخاصة بها بصورة كاملة.