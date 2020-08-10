"واتسآب" تتيح لأول مرة إمكانية نقل المحادثات من "أندرويد" إلى "آيفون"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" سيتيح لمستخدميه إمكانية نقل المحادثات لأول مرة من الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" إلى هواتف "آيفون".

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "واتسآب" تختبر حاليا تقنية يمكنها مزامنة سجل الدردشة الخاص بالمستخدم بين منصتي "أندرويد" و"آيفون".

وستستمح تلك التقنية أيضا باستخدام نفس حساب "واتسآب" على أكثر من جهاز في منصات مختلفة بنفس الوقت.

وأوضحت "واتسآب" أن تلك الميزة لا تزال قيد الاختبار على الأجهزة العاملة بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وستعتمدها في الفترة المقبلة.

كما سيمكن أيضا تشغيل تلك الميزة الجديدة أيضا بالتزامن مع نسخة سطح المكتب من "واتسآب ويب".