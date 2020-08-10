روغوزين يعتقد بوجود الحياة على الكواكب الأخرى

أعلن دميتري روغوزين، رئيس شركة "روسكوسموس" الروسية، أنه على كوكب المريخ وكواكب النظام الشمسي الأخرى، يمكن أن توجد الحياة في شكل كائنات دقيقة وبكتيريا.

وقال روغوزين على اليوتيوب في برنامج "الاتصالات الخاصة": "من المحتمل جدًا أن يتم إرسال بعثات إلى هناك [إلى المريخ] لهذا الغرض. إنني أعني الحياة ليس في شكل نوع ما من سكان المريخ، ولكن نوعًا من الخلايا والميكروبات".

ووفقا له، وجد الباحثون على الأرض ميكروبات في كتل الجليد، والتي تمكنوا لاحقًا من "إحيائها".

وأوضح رغوزين: "يشير هذا إلى أنه من المحتمل أنه إذا كانت هناك في وقت من الأوقات بعض علامات الحياة على كواكب النظام الشمسي، فعندئذ إذا أمكن العثور عليها، فيمكن إحياؤها. أنا لا أستبعد أي شيء".

وأضاف أيضًا أن المهمة الأولى للبشرية في الفضاء السحيق هي الحاجة إلى إنقاذ نفسك وحضارتك من الاقتراب غير المرغوب به مع الكويكبات والمذنبات.

وأشار إلى أن "المهمة الثانية هي الإجابة عن السؤال الذي بدأنا الحديث فيه - هل هناك حياة غير حياتنا. أنا واثق من أنه يجب أن تكون موجودة".