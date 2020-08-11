"فيسبوك" تنشئ مجموعة مالية للتركيز على خدمات المدفوعات

وأشارت "فيسبوك"، وفقا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تلك المجموعة الجديدة ستركز على خدمات المدفوعات التي تقدمها عبر تطبيقات "ماسنجر" و"واتسآب" و"إنستغرام".

ووصف التقرير أن هذا قد يفيد في عمليات إطلاق العملة المشفرة الخاصة بـ"فيسبوك"، المعروفة باسم "ليبرا".

وستهتم تلك المجموعة المالية التابعة لشركة فيسبوك في عقد اتفاقات شراكة بين خدمات المدفوعات التابعة لفيسبوك والشركات المقدمة للخدمات المالية مثل "باي بال" وغيرها من المؤسسات المديرة للبطاقات الائتمانية.