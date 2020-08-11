رحمة بالأطفال... دراسة تحذر الحوامل من تدخين الماريجوانا

حذرت دراسة حديثة من تدخين النساء الحوامل للماريجوانا لما يسببه ذلك من أضرار خطيرة لأطفالهن.

وربطت الدراسة تعاطي الماريجوانا أثناء الحمل بفرصة إنجاب طفل مصاب بالتوحد بنسبة 50%، بحسب صحيفة "ذا غارديان".

واستعرضت الدراسة التي نُشرت في مجلة "نيتشر" الطبية، أمس الاثنين، بيانات أكثر من نصف مليون امرأة في مقاطعة أونتاريو الكندية، إذ أبلغ حوالي 3000 منهن عن تعاطي القنب أثناء الحمل، فيما أبلغ ما يقرب من 2200 حامل عن استخدام الحشيش فقط دون أي مواد مخدرة أخرى.

وجد الباحثون أن 2.2% من النساء اللاتي يدخن الماريجوانا كان لديهن أطفال مصابين بالتوحد، مقارنة بـ1.4% من النساء اللاتي لم يستخدمن الحشيش وكن يشتركن معهن في خصائص مماثلة، مثل العمر والتعليم والوضع الاجتماعي والاقتصادي.

ويقول مؤلفو الدراسة أنه على الرغم من أن دراستهم كانت غير كاملة، فإن النتائج مثيرة للقلق، لا سيما بالنظر إلى أن القنب كان غير قانوني في كندا خلال الفترة (2007 إلى 2012) عندما تم جمع البيانات.

وقال المؤلف المشارك الدكتور دانيال كورسي، عالم الأوبئة في مستشفى أوتاوا و"بورن" أونتاريو، لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية:

"التوصية العامة للدراسة هي عدم استخدام الكحول أثناء الحمل، وأعتقد أنه ينبغي تقديم توصية مماثلة لعدم استخدام القنب أثناء الحمل".

لكن ما لوحظ في الدراسة هو افتقارها تحديد كمية الحشيش التي تستخدمها النساء الحوامل لإصابة أطفالهن بالتوحد، أو عدد مرات تعاطيهن له أو توقيت تدخينهن له أو طريقة الاستخدام.

وتتبع نتائج الدراسة الحديثة بحث نفس الفريق الذي يربط استخدام الماريجوانا أثناء الحمل بزيادة خطر حدوث مضاعفات أخرى، مثل الولادة المبكرة.

وكشفت إحدى الدراسات التي أجريت في عام 2018 في ولاية كولورادو الأمريكية أن النساء اللواتي أبلغن عن تعاطي القنب أثناء الحمل لديهن فرصة بنسبة 50% لانخفاض أوزان مواليدهن.

فيما أظهرت أبحاث أخرى أن استخدام الماريجوانا أثناء الحمل قد يؤثر على نمو دماغ الطفل، وأنه مرتبط بانخفاض معدل الذكاء، ومشاكل الانتباه.

ودفعت مثل هذه الأبحاث إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى إصدار بيان في عام 2019 تحذر فيه من استخدام "الكانابيديول" و"تتراهيدروكانابينول"، وهما إثنان من المركبات الرئيسية الموجودة في القنب أثناء الحمل أو الرضاعة.