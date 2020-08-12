ما الأخطر تطعيم اللقاح أم الإصابة بفيروس كورونا المستجد؟

أعلن مستشار وزير الصحة الروسي، سيرغي غلاغوليف، اليوم الأربعاء، أن مخاطر التطعيم أقل بكثير من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال غلاغوليف خلال مؤتمره الصحفي: "خطر اللقاح أقل بكثير من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد وعواقب هذه العدوى وأمر آخر استخدام قدرات المجتمع الرقمي، يمكننا اليوم مراقبة سلامة اللقاح في الوقت الفعلي وبالإضافة لمساعدة العاملين في المجال الطبي في استخدامه على النحو الصحيح"

هذا وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، أن حملة التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ستكون طوعية حصرا بما في ذلك الأطباء.

وأوضح موراشكو، أن اللقاح الذي نجحت روسيا في تطويره ضد فيروس كورونا المستجد أثبت فعاليته وسيبدأ إنتاجه الكمي واستخدامه في معالجة المصابين بالوباء قريبا.

هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، تسجيل روسيا لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس في المستقبل القريب .