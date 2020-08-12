الكشف عن أول هاتف ذكي في العالم مزود بكاميرا "سرية"

كشفت تقارير صحفية أن شركة رائدة تستعد لأن تطلق أول هاتف ذكي في العالم مزود بكاميرا "سرية" مخفية تحت الشاشة اللمسية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "أندرويد هيدلاينز" التقني المتخصص أن هذا الهاتف سيأتي من شركة "زد تي إي" الصينية الرائدة.

وكانت شركتي "شاومي" و"أوبو" قد عرضتا نماذج أولية من تقنية الكاميرا الجديدة تحت الشافة، لكن "زد تي إي" ستكون أول شركة في العالم تزود هواتفها الذكية.

من المتوقع أن يكون اسم الهاتف هو "آكسون 20" للجيل الخامس، حسبما أكد رئيس الأجهزة المحمولة في الشركة، ني في.

وتم تطوير تقنية الكاميرا السرية الجديدة من نوعها من قبل شركة "فيجن أو إكس".

ولم تقدم "زد تي إي" تفاصيل إضافية عن الهاتف أو الكاميرا أو توقيت عرض الهاتف للجمهور أو السعر المتوقع طرحه به.