متى يكون الكسل علامة على مرض خطير

أعلن الطبيب النفسي الروسي، بافل كوتشالوف، أن الكسل في بعض الحالات ليس سمة بشرية طبيعية، ولكنه علامة على مرض خطير.

وشدد الطبيب على أن الشعور بالكسل مألوف لدى الكثيرين، وأحيانًا يكون محركًا للتقدم، يدفع الناس نحو العديد من الاختراعات التي يمكن أن تجعل الحياة أسهل.

ومع ذلك، هناك أنواع أخرى من الكسل. الشخص لا يريد فقط، ولكن أيضًا لا يستطيع فعل أي شيء، ولا يمكنه إجبار نفسه على الفعل. في هذه الحالة، على الأرجح إنه مصاب بالاكتئاب. لاحظ الخبير أنه في هذه الحالة من الضروري استشارة طبيب نفسي.

وقال الطبيب في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هناك العديد من مضادات الاكتئاب الآن التي يمكن أن تساعد في علاج الاكتئاب. أي شخص تغير فجأة ولم يعد يشبه نفسه سابقا يجب يطلب المساعدة من طبيب نفسي أو مساعدة مضادات الاكتئاب".

وشدد أيضًا على أنه إذا تكررت المشكلة، فإن العلاج سيساعد.