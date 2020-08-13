تسجيل
20:26 GMT13 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سمكة قرش بيضاء ضخمة

    دراسة: أسماك القرش تنشئ شبكات اجتماعية معقدة تشبه المجتمعات البشرية

    © AFP 2020 / JEANNOT LAPEYRE
    علوم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104570/19/1045701938_0:0:2048:1153_1200x675_80_0_0_06d156bc9daa9f3068a4496cd3517ed6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202008131046268410-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1/

    كشفت دراسة علمية حديثة أن أسماك القرش "القاتلة" يمكنها أن تنشئ شبكات اجتماعية "معقدة مثل المجتمعات البشرية.

    وأوضح تقرير منشور في وكالة "رويترز" أن أسماك القرش يمكنها بناء حياة اجتماعية أكثر تعقيدا مما كان يعتقد، مع بعضها البعض، وتكون روابط تستمر لسنوات وعقود.

    حوت
    © flickr.com / Len2040
    العلماء يكتشفون استراتيجية أسماك القرش في اصطياد الحوت الأحدب العملاق ... صور

    ركز البحث على السلوك الاجتماعي لـ 41 سمكة قرش مرجانية حول جزيرة بالميرا المرجانية، في المحيط الهادئ، على بعد حوالي 1000 ميل (1600 كيلومتر) جنوب غرب هاواي، باستخدام أجهزة إرسال صوتية لتتبعها وعلامات الكاميرا للحصول على مزيد من الوضوح في تفاعلاتها.

    وبعيدًا عن كونها كائنات منعزلة، شكلت أسماك القرش مجتمعات اجتماعية ظلت مستقرة إلى حد ما بمرور الوقت، مع بقاء بعض الأفراد معًا خلال السنوات الأربع التي استمرت فيها الدراسة.

    ووثق الباحثون نمطًا يوميًا، حيث تقضي أسماك القرش الصباح معًا في مجموعات من ما يقرب من 20 فردًا في بعض الأحيان في نفس الجزء من الشعاب المرجانية، وتشتت طوال النهار والليل، ثم تجتمع مرة أخرى في صباح اليوم التالي.

    قال يانيس باباستاماتيو، عالم الأحياء البحرية بجامعة فلوريدا الدولية، المؤلف الرئيسي للبحث الذي نُشر هذا الأسبوع: "أسماك القرش حيوانات لا تصدق، ولا يزال يُساء فهمها تمامًا".

    وأضاف باباستاماتيو: "أحب أن أتحدث عن حياتهم الاجتماعية السرية، ليس لأنهم يريدون أن تكون سرًا، ولكن لأننا مؤخرًا فقط طورنا الأدوات لبدء رؤية وفهم حياتهم الاجتماعية".

    وتابع بقوله "ليست كل أسماك القرش اجتماعية وبعضها من المحتمل أن يكون منعزلاً".

    القرش المرجاني متوسط ​​الحجم، يصل طوله إلى حوالي 6 أقدام (2 متر). يحمل طابع الاجتماعي أوجه تشابه من حيث الاستقرار مع مرور الوقت لبعض الطيور والثدييات.

    يشتبه الباحثون في أن أسماك القرش تتسكع معًا لأنها قد تساعد في ضمان عثور الأفراد المختلفين على فريسة.

    سمكة قرش بيضاء ضخمة
    © AFP 2020 / JEANNOT LAPEYRE
    دراسة تكشف مفاجأة بشأن أكثر أسماك القرش وحشية وعدائية تجاه البشر

    قال عالم الأحياء البحرية والمؤلف المشارك في الدراسة ديفيد جاكوبي من معهد علم الحيوان في لندن: "لقد عرفنا لبعض الوقت أن أسماك القرش قادرة على التعرف على زملائها في مجموعة معينة ولديها تفضيلات اجتماعية".

    وأضاف جاكوبي بقوله "كشفت دراستنا لأول مرة أنهم قادرون بالفعل على الحفاظ على شركاء اجتماعيين لعدة سنوات. علاوة على ذلك، نقدم آلية محتملة لمثل هذا الهيكل الاجتماعي طويل الأجل - أي أن المجموعات الاجتماعية تعمل على الأرجح كمراكز معلومات يمكن للأفراد من خلالها متابعة بعضهم البعض إلى مناطق التغذية الخارجية ".

    انظر أيضا:

    صياد يغامر بحياته ويوثق لحظة هجوم قرش أبيض على قاربه...فيديو
    معركة دامية بين قرشين والنتيجة افتراس أحدهما للآخر.. فيديو
    بالفيديو... شرطي ينقذ صبيا من هجوم قرش مفترس
    صراع من أجل البقاء... قرش يشن هجوما عنيفا على دلفين قبالة شواطئ نيوجيرسي... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    أسماك القرش, أسماك قرش, سمك القرش, القرش, سمكة قرش, قرش
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    روسيا والبرازيل تتفقان على إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا لدعم أمريكا اللاتينية
    إنفوجرافيك.. معلومات عن مجلس الشيوخ المصري
    معلومات عن مجلس الشيوخ في مصر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك