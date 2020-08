العلماء يحلون لغز ظهور الأورام السرطانية

تمكن العلماء في معهد "خوسيه كاريراس" لبحوث اللوكيميا وجامعة برشلونة من الكشف عن سبب التغيرات في خلايا جسم الإنسان المصاحبة لظهور الأورام السرطانية.

أكد مقال نُشر في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences ، أن الخلية تتحول إلى خبيثة بعد اختفاء جزء من النوكليوتيدات (نوكليوتيد Y) لكن حتى وقت قريب، لم يستطع الخبراء فهم الدور الذي يلعبه هذا في تطور السرطان.

اتضح أن البروتين الذي يولد النوكليوتيد Y يتوقف عند الإصابة بالسرطان، مما يسبب أورامًا صغيرة ولكنها عدوانية.

وأضاف العلماء أن معظم التغييرات تحدث في جين TYW2، أي في سرطان المعدة والقولون والرحم. وهذا التحول يقلل بشكل خطير من بقاء المريض على قيد الحياة.