علماء يرصدون تطابقا بين عين مخلوق متحجر عمره 429 ملون عام وعين حشرة... صور

وأجرى العلماء تحليلا على أحد المخلوقات البحرية المتحجرة التي يعود عمرها لأكثر 429 مليون عام، ودرسوا العين التي حافظت على تفاصيلها المتحجرة بشكل مذهل طوال هذه المدة الزمنية الطويلة.
واكتشف المخلوق المتحجر بالقرب من لودينيس في جمهورية التشيك عام 1846 ولكن لم يتم تحليله ودراسته بدقة حتى الآن، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.
وقالت الدكتورة بريجيت شوينمان، من جامعة كولونيا: إن "أوجه التشابه مذهلة" بين الحيوان المنقرض والحشرات الحالية.
Fossilised 429-mln-year-old eye mirrors modern insect visionhttps://t.co/BUXf7BbQow pic.twitter.com/xNLNkWz8G6— Lukas VF Novak (@animalculum) August 15, 2020
وكان للحفرية المسطحة التي يبلغ طولها حوالي نصف بوصة عينان بيضاويتان منتفختان في مؤخرة رأسها، انكسر أحدهما.
ArtDaily recommends:— ArtDaily, The First Art Newspaper on the Net (@artdaily) August 14, 2020
Fossilised 429-mln-year-old eye mirrors modern insect vision https://t.co/JcEDmD7xhs #fossilised #eyemirrors #insectvision #science #newspaper pic.twitter.com/OToyV0COBk
وكشف التحليل أن البقايا المتحجرة تعود لمخلوق قديم يسمى "Aulacopleura koninckii" كان له شكل بدائي من العين المركبة.
A ~443.8 million year old back ache: a broken Aulacopleura konincki #trilobite from #Silurian deposits in Kosovu Beruna, #CzechRepublic— Nadine, Hunter of Rocks 🤘 (@NadWGab) March 9, 2018
© Dwergenpaartje (Wikicommons) #FossilFridayhttps://t.co/CDRFFqWDj2 pic.twitter.com/K7itRMgQW6
وتتألف عين المخلوق من خلايا بصرية صغيرة تسمى "ommatidia"، وهي مطابقة لتلك الموجودة في أعين النحل اليوم.
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