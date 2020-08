علماء يرصدون تطابقا بين عين مخلوق متحجر عمره 429 ملون عام وعين حشرة... صور

A ~443.8 million year old back ache: a broken Aulacopleura konincki #trilobite from #Silurian deposits in Kosovu Beruna, #CzechRepublic

© Dwergenpaartje (Wikicommons) #FossilFridayhttps://t.co/CDRFFqWDj2 pic.twitter.com/K7itRMgQW6