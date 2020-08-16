علماء يرصدون تطابقا بين عين مخلوق متحجر عمره 429 ملون عام وعين حشرة... صور

قام مجموعة من العلماء بتحليل عين متحجرة لمخلوق بحري عاش قبل 429 مليون عام، واكتشفوا أن تركيبة العين لديه مطابقة لعين حشرة تعيش في عصرنا الحالي.

وأجرى العلماء تحليلا على أحد المخلوقات البحرية المتحجرة التي يعود عمرها لأكثر 429 مليون عام، ودرسوا العين التي حافظت على تفاصيلها المتحجرة بشكل مذهل طوال هذه المدة الزمنية الطويلة.

واكشف العلماء أن الجهاز البصري لهذا المخلوق يطابق بشكل كبير الجهاز البصري الخاص ببعض الحشرات التي تعيش في وقتنا الحالي مثل اليعسوب والنحل.

واكتشف المخلوق المتحجر بالقرب من لودينيس في جمهورية التشيك عام 1846 ولكن لم يتم تحليله ودراسته بدقة حتى الآن، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الدكتورة بريجيت شوينمان، من جامعة كولونيا: إن "أوجه التشابه مذهلة" بين الحيوان المنقرض والحشرات الحالية.

Fossilised 429-mln-year-old eye mirrors modern insect visionhttps://t.co/BUXf7BbQow pic.twitter.com/xNLNkWz8G6 — Lukas VF Novak (@animalculum) August 15, 2020

وكان للحفرية المسطحة التي يبلغ طولها حوالي نصف بوصة عينان بيضاويتان منتفختان في مؤخرة رأسها، انكسر أحدهما.

وكشف التحليل أن البقايا المتحجرة تعود لمخلوق قديم يسمى "Aulacopleura koninckii" كان له شكل بدائي من العين المركبة.

وتتألف عين المخلوق من خلايا بصرية صغيرة تسمى "ommatidia"، وهي مطابقة لتلك الموجودة في أعين النحل اليوم.