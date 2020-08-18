خبير يصف "تحور" فيروس كورونا بالأمر الجيد

صرح طبيب بارز مختص في الأمراض المعدية، بأن الطفرة الشائعة التي أدت لتفشي فيروس "كورونا" في أوروبا وأمريكا الشمالية وأجزاء من آسيا قد تكون أكثر عدوى وقابلية للانتشار إلا أنها أقل فتكا.

فبحسب تصريحات لكبير المستشارين في جامعة سنغافورة الوطنية والرئيس المنتخب للجمعية الدولية للأمراض المعدية، بول تامبياه، فإن الأدلة تشير إلى أن انتشار طفرة D614G في بعض أجزاء العالم قد تزامن مع انخفاض في معدلات الوفيات، مما يشير إلى انها أقل فتكا.

وفي تصريحات لـ"رويترز" قال تامبياه: "ربما يكون هذا أمرا جيدا أن يكون لديك فيروس معد أكثر لكنه أقل فتكا".

مضيفا "إن معظم الفيروسات تميل إلى أن تصبح أقل ضراوة عندما تتحور لشكل آخر".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن العلماء اكتشفوا الطفرة في أوائل فبراير وانتشرت في أوروبا والأمريكتين، مضيفة إنه لا يوجد دليل على أن الطفرة أدت إلى مرض أكثر خطورة.

وحث المدير العام للصحة في ماليزيا نور هشام عبد الله، يوم الأحد، على مزيد من اليقظة العامة بعد أن اكتشفت السلطات ما تعتقد أنه تحور D614G لفيروس كورونا في مجموعتين جديدتين.