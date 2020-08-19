تأرجح بسبب الجاذبية... رصد أقرب كويكب يعبر بجانب الأرض فوق المحيط الهندي... صور

رصدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" كويكبا عبر كوكب الأرض من مسافة تعتبر هي الأكثر قربا على الإطلاق في تاريخ الرصد البشري.

واجتاز الكويكب الذي أطلق عليه اسم "2020 QG" الأرض بسرعة 8 أميال في الثانية الواحدة، ورصد على بعد حوالي 1830 ميلًا (2950 كيلومترًا) فوق جنوب المحيط الهندي.

قالت "ناسا" إن كويكبا بحجم "سيارة دفع رباعي حلق بالقرب من الأرض أكثر من أي صخرة فضائية أخرى مسجلة صباح الأحد الماضي، لكن لحسن الحظ لم يكن له تأثير على الكوكب".

Asteroid 2020 QG as Seen Through ZTF Telescope. It is the closest known non-impacting asteroid ever detected!



The asteroid passed by 1,830 miles (2,945 kilometers) above the southern Indian Ocean on Sunday, Aug. 16



(Credit: ZTF/Caltech Optical Observatories & NASA/JPL-Caltech) pic.twitter.com/cgLOsaCMLh — Universal-Sci (@universal_sci) August 19, 2020

وبحسب موقع "ناسا" يبلغ عرض الكويكب حوالي 10 إلى 20 قدما (3 إلى 6 أمتار)، وهو كويكب صغير جدا وفقا لمعايير الكويكبات الأخرى، وأضافت: "لو أن الكويكب كان على مسار تصادم، فمن المحتمل أن يصبح كرة نارية أثناء تحطمه في الغلاف الجوي للأرض، وهي ظاهرة تحدث عدة مرات في العام".

LOOK: An asteroid the size of an SUV passed 1,830 miles (2,950 kilometers) above Earth, the closest asteroid ever observed passing by our planet, NASA said.



📷: NASA/JPL-Caltech pic.twitter.com/pLkNu9p76Q — Inquirer (@inquirerdotnet) August 19, 2020

وبحسب بعض التقديرات، هناك مئات الملايين من الكويكبات الصغيرة بحجم هذا الكويكب، لكن من الصعب للغاية اكتشافها حتى تقترب بشكل كبير من الأرض.

A couple of days ago, @ztfsurvey discovered the closest-ever asteroid to pass Earth and not hit: 2020 QG



Two observatories supported by ESA's #PlanetaryDefence Office followed up, determining the small object, just a few metres in diameter, had passed less than 3000km from Earth pic.twitter.com/PchiVjDamL — ESA Operations (@esaoperations) August 18, 2020

ونوهت الوكالة إلى أن الغالبية العظمى من هذه الكويكبات تمر بأمان على مسافات أكبر بكثير، وعادة ما تكون أبعد بكثير من القمر.

A car-sized #asteroid flew within 1,830 miles of #Earth over the weekend — the closest pass ever — and we didn't see it cominghttps://t.co/klSOSgh7tW pic.twitter.com/sEI2DaE1yb — Business Insider India🇮🇳 (@BiIndia) August 18, 2020

وبحسب موقع "نيويورك بوست"، لم يُلاحظ الكويكب إلا بعد حوالي ست ساعات من مروره بالقرب من أقرب نقطة له على كوكب الأرض بسبب صغر حجمه.

Newly-discovered asteroid ZTF0DxQ passed less than 1/4 Earth diameter yesterday, making it the closest-known flyby that didn't hit our planet.@renerpho

Simulation: https://t.co/a81R100OwV

Higher-res GIF: https://t.co/4Wxn0YNpVb pic.twitter.com/SMtVRbjYOA — Tony Dunn (@tony873004) August 17, 2020

وقال بول تشوداس، مدير مركز "ناسا" لدراسات الأجسام القريبة من الأرض: "إنه لأمر رائع حقا أن نرى كويكبا صغيرا يقترب إلى هذا الحد، لأننا نستطيع أن نرى جاذبية الأرض تنحني بشكل كبير في مسارها".

وأضاف "تظهر حساباتنا أن هذا الكويكب قد انقلب وانحرف بمقدار 45 درجة أو أكثر من ذلك (بسبب الجاذبية) وتأرجح بجانب كوكبنا".