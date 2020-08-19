اكتشاف سبب وجود خطوط لدى الحمار الوحشي

فوفقا لعلماء الحيوان البريطانيين، فإن الخطوط التي يمتلكها الحمار الوحشي ما هي إلا عبارة عن نوع من الحماية ضد بعض أنواع الحشرات الماصة للدماء.

وأفاد علماء الأحياء، في العام الماضي، أن الحشرات الماصة للدماء تتصرف بشكل غريب عندما تكون بالقرب من الحمار الوحشي، حيث لاحظوا أن الحشرات نادرا ما تقترب منه وتلسعه.

وأشار العلماء إلى أن الحشرات تعاني من مشاكل في الرؤية عند النظر إلى الحمار الوحشي بسبب الوهم البصري الناتج عن تداخل اللونين الأسود والأبيض.

في المقابل، أقدم العلماء على إجراء تجربة ولكن على الأحصنة، حيث تم وضع عليها جلد يشبه إلى حد كبير جلد الحمار الوحشي، وجلد آخر يشبه رقعة الشطرنج.

ووجد العلماء أن هذا النوع من الجلد لم يعمل جيدا، حيث استطاعت الحشرات وتمكنت من الاقتراب من الأحصنة ولسعها، وفق المجلة العلمية "Proceedings of the Royal Society B".

وما زال العلماء يتابعون الدراسات حول سر الخطوط لدى الحمار الوحشي، ليتمكنوا من تطبيق ذلك على بعض أنواع الماشية لحمايتها من الحشرات الضارة والمميتة في بعض الأحيان.